В Мозыре задержали группу наркодиллеров, которые продавали ацетилированный опий

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  • 16 февраля 2017, 18:01
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Дурная слава привела жителя города Мозыря в районный отдел милиции. Его образ жизни вызвал подозрение правоохранителей и, как оказалось, не зря. Молодого парня задержали за продажу опасного наркотика — ацетилированного опия.

Как выяснилось, действовал мозырянин не один, а в тандеме с двумя гражданами России, ныне проживающими на Мозырской земле. Мужчины — практически ровесники, безработные, ранее судимы. Родной дом на казенный они меняли как за банальные кражи, так и по наркотическим статьям.

По месту жительства задержанных гости в погонах обнаружили предметы для изготовления наркотика и основные ингредиенты. Несмотря на очевидную картину, изъятое отправили на исследования. Эксперты подтвердили: наркотикам здесь было место. А значит, наркодиллерам местного масштаба предстоит длительная командировка за колючую проволоку.

Места: Мозырь (1567)

Метки: Криминал (7608), Область (3849)

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Yavid 15-02 - :

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