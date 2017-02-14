Машина в кювете и 8 протоколов от ГАИ: в Мозыре устроили ночные гонки

Погоня сотрудников Госавтоинспекции за пьяным мозырянином закончилась повреждением нескольких автомобилей. Теперь в «коллекции» водителя восемь протоколов о правонарушениях.

Гонки с преследованием по ночным улицам Мозыря и района закончились весьма плачевно для местного жителя. В третьем часу ночи 12 февраля на улице Интернациональной инспекторы ДПС дали сигнал об остановке водителю автомобиля «Форд Фиеста». Однако 31-летний мозырянин лишь увеличил скорость движения.

Погоня закончилась в районе деревни Творичевка. К этому времени на помощь мозырским инспекторам прибыли коллеги спецподразделения «Стрела». Сам «стритрейсер» не справился с управлением и вылетел в кювет.

Лишение прав и внушительные штрафы — вот наиболее вероятное версия будущего для экспрессивного водителя. Если суммировать максимальное материальное наказание по всем составленным протоколам, водитель может раскошелиться более чем на 150 базовых величин.