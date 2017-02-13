Пропавшего в декабре прошлого года жителя Мозыря нашли за 8,5 тыс. км от дома в Амурской области (Российская Федерация), сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

35-летний мужчина 18 декабря 2016 года с теплыми вещами и Br150 исчез из дома. Отец пропавшего без вести обратился за помощью в милицию. Мужчину объявили в розыск. Следует отметить, что он и раньше не раз уходил из дома, однако его находили в одной из деревень Ельского района. На этот раз данная версия не подтвердилась. Тогда мозырянина объявили в межгосударственный розыск.

Сотрудникам уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома 8 февраля поступил звонок от коллег из полиции Амурской области, которые сообщили, что белоруса задержали инспекторы ДПС, когда он шел по автодороге Чита-Хабаровск в районе поселка Новобурейский, за 8,5 тыс. км от дома.

В процессе общения белорусский пилигрим рассказал, что конечная цель пути — Магадан. Огромный путь мозырянин проделал пешком и на попутках. Особых проблем не испытывал, в дороге деньгами и едой ему помогали люди.

Со слов путешественника известно, что конечный маршрут он выбрал неслучайно: 8 лет назад он работал в Магадане. Впечатленный красотами природы и климатом, решил туда вернуться. Отец, узнав о том, что с сыном все в порядке, согласился с тем, что он может сам устраивать свою жизнь.

Российские полицейские, убедившись, что все в порядке, мозырского путешественника отпустили. Впереди его ждет дорога длиной почти в 4 тыс. км.