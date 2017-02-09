Житель Мозырского района получил три года колонии за попытку переправить нелегалов из Шри-Ланки

3 года и три месяца лишения свободы. Именно такое наказание назначено жителю Мозырского района за организацию незаконной миграции нелегалов из Шри-Ланки. Его компаньон, гражданин Украины, получил на год больше. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.
Суд Ельского района вынес приговор по делу об организации незаконной миграции 6 граждан Шри-Ланки. В качестве обвиняемых белорус и украинец, интернациональный преступный дуэт.
Напомним, 16 июня мозырские пограничники получили информацию от жителя Ельского района, который обратил внимание на группу лиц афро-азиатской внешности возле одной из местных дорог. Выехавшая тревожная группа нелегалов задержала. Иностранцы пояснили, что из России следовали в Украину, откуда планировали попасть в страны Евросоюза. А Беларусь использовали в качестве транзита.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и организаторы незаконного миграционного канала. Всего за прошлый год сотрудниками Мозырского погранотряда было выявлено 17 преступлений. Это подделка документов, перемещение через границу наркотиков, оружия и боеприпасов, также было несколько фактов незаконной миграции.
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