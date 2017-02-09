38-летняя мозырянка подозревается в том, что умышленно заразила своего сожителя ВИЧ-инфекцией

Медики заранее предупредили женщину о том, что распространение заболевания грозит уголовной ответственностью.

41-летний мозырянин внезапно почувствовал ухудшение здоровья. Обратился к медикам. Обследование, анализы и диагноз, который вызвал растерянность и недоумение — вирус иммунодефицита человека. Врачи стали устанавливать возможные пути заражения, расспрашивать о сексуальных контактах последних лет.

Выяснилось, год назад он сожительствовал с женщиной. Проверили по базе, ее фамилия оказалась в списке ВИЧ-инфицированных. Диагноз женщине поставили еще в 2014 году, когда она находилась в местах не столь отдаленных. Однако, оказавшись на свободе, женщина предпочла забыть и о болезни, и об официальном предупреждении врачей — заражение другого человека вирусом иммунодефицита, по легкомыслию либо умышленно — уголовно наказуемо. О своем диагнозе партнера мозырянка не предупредила.