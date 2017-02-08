Сэкономил на проезде. Пешеход бежал к автобусу, попал под машину, сел в нее же и уехал
- 08 февраля 2017, 19:37
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Места: Мозырь (1562)
Метки: Происшествия (10047), Область (3818), Авто (3892)
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