Сэкономил на проезде. Пешеход бежал к автобусу, попал под машину, сел в нее же и уехал

Опасная ситуация попала на видео в Мозыре. Мужчина принимается перебегать дорогу в районе нерегулируемого перехода — очевидно, стараясь попасть на автобус. Водитель одной из машин отреагировать не успевает и сбивает человека. Тот, впрочем, легко поднимается на ноги, после чего спешит пообщаться с автомобилистом. На автобус пешеход уже не успевает.

После разговора с водителем потерпевший садится в машину, которая только что его сбила, и уезжает.

В Госавтоинспекции Гомельской области проинформировали, что вчера происшествий с пострадавшими в регионе не зарегистрировано.