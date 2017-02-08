Сэкономил на проезде. Пешеход бежал к автобусу, попал под машину, сел в нее же и уехал

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  • 08 февраля 2017, 19:37
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Опасная ситуация попала на видео в Мозыре. Мужчина принимается перебегать дорогу в районе нерегулируемого перехода — очевидно, стараясь попасть на автобус. Водитель одной из машин отреагировать не успевает и сбивает человека. Тот, впрочем, легко поднимается на ноги, после чего спешит пообщаться с автомобилистом. На автобус пешеход уже не успевает.

После разговора с водителем потерпевший садится в машину, которая только что его сбила, и уезжает.

В Госавтоинспекции Гомельской области проинформировали, что вчера происшествий с пострадавшими в регионе не зарегистрировано.

Места: Мозырь (1562)

Метки: Происшествия (10047), Область (3818), Авто (3892)

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