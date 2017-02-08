Экономическим судом Гомельской области 27 января 2017 года возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО «Мозырьпромстрой» с введением защитного периода сроком до 28 марта 2017 года.

В прошлом году предприятию исполнилось 46 лет. В последнее время предприятие участвовало в строительстве горно-обогатительного комбината по производству калия в Туркменистане, строительстве Белорусской АЭС, объектов Новополоцкого НПЗ «Нафтан», спортивно-оздоровительного комплекса в Мозыре.



По итогам первого полугодия 2016 года ОАО Мозырьпромстрой входил число лидеров по сокращению численности работников. В 2015 году среднесписочная численность работников предприятия составляла 1232 человека.

Чистый убыток организации за 2015 год составил 62,6 млрд BYR. Размер кредиторской задолженности на начало 2016 года составлял более 100 млрд BYR.