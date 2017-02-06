В Мозырском районе мужчина при задержании выдавал краденого поросенка за собаку

В минувшее воскресенье наряд ГАИ Мозырского РОВД при патрулировании деревни Прудок столкнулся с довольно курьезным преступлением.

Внимание инспекторов ДПС привлек нетрезвый мужчина, который тащил на санках мешок. На вопрос, что находится в мешке, молодой человек ответил: «Собака». Но характерное хрюканье «живого груза» было точно не собачьим.

В мешке сотрудники милиции обнаружили вьетнамского поросенка, а через некоторое время был установлен и его владелец — 45-летний местный житель. Мужчина держит в хлеву пару свиней этой породы и к моменту приезда правоохранителей даже не успел заметить пропажу. Преступник похитил особь поменьше.

Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный ранее уже был судим за кражу.