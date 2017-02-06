Мозырянин, который убил двух детей, отказался обжаловать приговор: он будет расстрелян

Дело жителя Мозыря Кирилла Казачка, приговоренного к смертной казни Гомельским областным судом 28 декабря 2016 года, не будет рассматриваться в апелляционном порядке судом второй инстанции.

Об этом сообщил координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда после встречи с родственниками осужденного.

После вынесения приговора адвокат Кирилл Казачка обратился с апелляционной жалобой в Верховный Суд Беларуси, и Гомельский областной суд подготовил материалы дела для предоставления коллегии по уголовным делам Верховного Суда. По информации правозащитника, рассмотрение дела Казачка судом второй инстанции было назначено на 21 марта текущего года. Однако, как стало известно, осужденный отказался от обжалования и написал соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения.

Приговор, таким образом, готовится к приведению в исполнение, и Кирилл Казачок будет этапирован из Гомеля в Минское СИЗО № 1, где содержатся осужденные в ожидании расстрела.

Тем временем, в рамках срочной акции правозащитной организации Amnesty International из разных европейских стран, таких как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания, продолжают идти обращения на имя президента Беларуси с призывом «немедленно заменить смертный приговор Кириллу Казачку и всем осужденным на смерть в Беларуси» и «ввести немедленный мораторий на приведение приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни». Копии этих обращений адресанты присылают и в ПЦ «Весна».