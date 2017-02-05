В Мозыре 70-летняя женщина поскользнулась и попала прямо под колеса машины

17 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали 2 февраля в Гомельской области, сообщила инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

В Гомельском районе примерно в 10.20 37-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц 609», на 21 км дороги «Сосновка-Чкалова-Абакумы» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате происшествия 60-летний пассажир автомобиля был доставлен в Гомельскую областную клиническую больницу.

Примерно в 18.50 42-летний водитель ехал на «Рено Мастер» по дворовой территории улицы Интернациональной со стороны Чехова в Мозыре. В это время вдоль движущегося автомобиля шла 70-летняя пешеход. Неудачно поскользнувшись, женщина упала под переднее колесо автомобиля и была травмирована. Пострадавшую доставили в травматологическое отделение Мозырской ЦРБ.