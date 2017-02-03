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Найденный в Припяти 18-летний мозырянин умер от утопления — судмедэксперты

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  • 03 февраля 2017, 13:46
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Установлена причина смерти 18-летнего мозырянина, тело которого без признаков жизни было найдено в реке Припять, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.

Судебные медики Мозырского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз провели вскрытие и дали заключение. «На теле погибшего не было установлено следов насильственной смерти. Специалисты пришли к выводу, что парень умер из-за утопления. Результаты экспертизы о наличии в крови алкоголя будут готовы позже», — рассказал Руслан Габрилев.

Как ранее сообщалось, 2 февраля водолазы Мозырской спасательной станции подняли со дня реки Припять тело 18-летнего парня, который с декабря 2016 года находился в розыске. Известно, что 29 декабря он вышел из мозырского ночного клуба, расположенного в парке, и пропал. С тех пор о его местонахождении не было ничего известно.

По факту гибели молодого человека проверку проводит Мозырский районный отдел Следственного комитета.

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Места: Мозырь (1557)

Метки: Происшествия (10035), Область (3793)

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