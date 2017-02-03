Ограничения на поставку российской нефти больно ударили по Мозырскому НПЗ: нефтепереработка упала на 20%

В 2016 году объем переработки нефти на Мозырском НПЗ снизился на 20% по сравнению с 2015 годом. Это следует из сообщения российской «Славнефти» — акционера белорусского нефтеперерабатывающего завода, пишет БелаПАН.

В 2015 году, по сообщению «Славнефти», объем переработки нефти на Мозырском НПЗ составил 12,3 млн тонн. В нынешнем — объем переработки нефти в доле компании (доля «Славнефти» в Мозырском НПЗ составляет 42,58%) сложился на уровне 4,2 млн тонн. Таким образом, совокупный объем переработки нефти на Мозырском НПЗ в прошлом году сложился на уровне около 10 млн тонн, что примерно на 20% меньше по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год.

Следует отметить, что во второй половине 2016 года Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь. Если в первом полугодии РФ ежеквартально поставляла на белорусские НПЗ около 5,5 млн тонн нефти, то в третьем квартале объем поставок нефти в Беларусь Россия снизила до 3,5 млн тонн, а в четвертом — до 3 млн тонн.

Сокращение поставок нефти обусловлено наличием нефтегазового спора между двумя странами. Переговоры между Москвой и Минской об условиях урегулирования нефтегазового спора длились практически весь 2016 год, однако к конкретным результатам пока не привели.

Принимая в январе 2017 года с докладом вице-премьера Владимира Семашко, Александр Лукашенко заявил, что сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами.

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», — заявил Лукашенко.