Как инвалид из Мозыря от государства коляски добивался

Сейчас мир Леонида сузился до пределов его комнаты, так как старая коляска развалилась, а новую он никак не может допроситься у социальных служб.

Для Алексея Женжевского из Мозыря, инвалида первой группы, коляска необходима позарез как связь с внешним миром — соседями, двором, солнцем, воздухом. Сейчас мир Алексея сузился до пределов его комнаты, так как старая коляска развалилась, а новую он никак не может допроситься у социальных служб, хотя срок, когда ему должны были выдать новую коляску, уже давно прошел.

На самом деле 56-летнего мужчину зовут Леонид, и под таким именем его знают близкие, друзья, бывшие одноклассники и коллеги, пишут Naviny.by. Когда он родился, отец настаивал на имени Леонид, а дедушка хотел, чтобы внука окрестили Алексеем. В итоге родственники пошли на компромисс — в паспорте записали Алексей, а звали все Лёней.

Леонид — богатырь, два метра ростом, 50-й размер обуви, что тоже доставляет в его жизни много хлопот, такие туфли сшить или отыскать — большая проблема!

Он живет в скромном домике у машиностроительного завода, где отработал 12 лет водителем. Потом был вальщиком леса. Играл в волейбол, баскетбол, побеждал на соревнованиях... Серьезные проблемы со здоровьем начались в 2002 году. Из-за неврологического заболевания отказали ноги, сейчас болезнь прогрессирует. А тут еще и коляска развалилась.

«Написал заявление еще осенью. В октябре из Гомеля, комитета по труду и соцзащите, получил ответ: ждите, вы поставлены на очередь. Месяц жду и второй. Тишина. Звоню — говорят, звоните через месяц. В январе уже говорят, есть коляски с надувными колесами, а мне такие не идут, я выеду на улицу — камеры спустят, и что мне делать? Ждите без камер, сообщим дополнительно».

Когда уже не было сил ждать, обратился в Красный Крест, и там коляску дали. Но пользоваться ей не смог — из-за конструктивных особенностей и большого роста Леонида коляска заваливается назад. В итоге брат Леонида переставил колеса с коляски Красного Креста на старую коляску, положили доски на сидение — «да и слава Богу, так и мучаюсь».







По законодательству инвалиду, который нуждается в таком средстве передвижения, дают коляску только раз в пять лет. Первую коляску Леонид получил в 2011 году, когда «сдался» в дом престарелых.

«Понял, что в доме престарелых мне жизни не будет»

«Болезнь, инвалидность, не мог передвигаться. А я один. Что мне было делать? Поехал сдаваться в дом престарелых в Копаткевичи. Там и получил эту коляску. Правда, там было быстро — написал заявление, и назавтра выдали коляску, вот эту», — рассказывает Леонид.

Правда, прожил в доме престарелых он недолго. «Однажды из Гомеля приехал проверяющий, спрашивает: как вас тут кормят? Я возьми и скажи, что собаку я дома лучше кормил, потому что здесь одни консервы. Директор тут же была, сказала, что это неправда. Тогда чиновник позвал раздатчицу с кухни, она подтвердила, что правда, одни консервы. Наутро у нас колбаса появилась. Но директор сделала такие глаза, что я решил — мне там делать нечего больше, надо оттуда делать ноги».







Теперь Леонид живет в родительском доме, за ним ухаживает Светлана, с которой он познакомился в интернате, она оформилась как соцработник. Но и здесь не все просто: раньше государство оплачивало памперсы, давали на это 200 рублей. Сейчас появилось нововведение: чтобы соцработник получил компенсацию по чекам, ей нужно оформить доверенность у нотариуса — за 35 рублей.

«И плюс нужна машина, чтобы привезти на дом нотариуса, и увезти потом, это самому оплатить всё. В соцслужбе говорят — ну что-то же вам останется, может, сто рублей. Я говорю — заберите вы их, наверное, себе».

Одноклассники — вместо социальной службы

Один из одноклассников Леонида помог ему сделать настил, чтобы выезжать из дома на коляске.

«Пришли из ЖЭУ, осмотрели всё, вынесли вердикт — за всё про всё нужно десять миллионов старыми. Как я потяну такую сумму? Я на телефон, звоню однокласснику. Он пришел, говорит — мост сделаем, туда и сюда. Заплатишь только за доски. Всё мне сделал. И я выезжал на улицу. Красота! И не надо десять миллионов».

Другой одноклассник, который работает на международных перевозках, предлагал дешево привезти из-за границы памперсы. Ноутбук у Леонида появился тоже благодаря одноклассникам. Одна из школьных подруг привезла его из Москвы, а племянник помог разобраться. «Говорит: ты читай нашу правду, "Хартию-97″! Ну, читаю. Трошки правды там пишут, трошки неправды».

Вечер встречи выпускников отмечали в мозырском ресторане. За Леонидом приехали на машине, «погрузили и выгрузили». Директор ресторана сказала, что это у них первый посетитель на коляске.

«Мои одноклассники заменяют социальную службу, во всем мне помогают. Они меня не бросают. Но вопрос — зачем тогда нам нужно управление по социальной защите в исполкоме?».

«Выбил» себе обувь 50-го размера через министра торговли

Леонид вспоминает, что искал себе обувь нужного, 50-го размера, через министра торговли.

«Приезжал в Мозырь на прием граждан, и я пошел, тогда еще более-менее перемещался, с помощью такой колясочки, которую перед собой катишь. Я у министра спросил, где мне купить обувь? И предложил ему вариант, чтобы он позвонил в клуб многодетных матерей, у нас в Мозыре, и они могут помочь, попросить по гуманитарной линии. Он говорит: как же я позвоню? А я говорю: ну вы же министр. Только скажите, что вы министр, и вам ответят на том конце провода, что да, всё будет сделано. Он позвонил, и мне помогли с обувью. Так это мне надо было отходить столько, отпросить».

Обувь еще имеет свойство снашиваться. Поэтому в последующем Леониду предлагали сделать колодку на 50-й размер, но за 200 долларов. И это только колодка. Опять мужчину выручила одноклассница, которая работала в обувной мастерской.

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Когда материал готовился к публикации, стало известно, что коляска для Леонида, наконец-то, появилась. В областном Комитете по труду, занятости и соцзащите населения Naviny.by ответили, что буквально 31 января они получили коляски, «и пусть гражданин Женжевский приезжает в Гомель и получает»:

«Не может приехать сам — пусть попросит Мозырское управление соцзащиты, они будут ехать в Гомель, и возможно, смогут привезти».