Стройка 2-02 - 05-02:

Парень, пропавший в конце декабря, найден мертвым. Его тело со дна Припяти сегодня извлекли водолазы

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  • 02 февраля 2017, 16:31
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В конце прошлого года в Мозыре пропал 18-летний парень. Николай Скидан 29 декабря вышел из ночного клуба «NumberOne». С тех пор о его местонахождении не было ничего известно. Сегодня водолазы в Припяти на глубине около 2-ух метров обнаружили тело пропавшего молодого человека.

18-летний мозырянин Николай Скидан пропал 29 декабря прошлого года. Молодой человек вышел из ночного клуба и больше его никто не видел. Парня искали милиционеры, объявления были размещены в средствах массовой информации, на новостных сайтах и в соцсетях. Одна из версий — Николай провалился под лед и утонул. Поисковые работы водолазы вели на протяжении нескольких недель. Их затрудняли морозная погода и обширная территория поиска — участка Припяти, предполагаемого места трагедии. В четверг в районе речного вокзала на глубине около 2 метров спасатели обнаружили тело пропавшего парня.

В причинах трагической гибели молодого мозырянина предстоит разобраться правоохранительным органам. В расследование ясность внесет и заключение судмедэкспертов.

Люди в материале: Николай Скидан (2)

Места: Мозырь (1555)

Метки: Криминал (7553), Область (3791), Происшествия (10030)

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Yavid 30-01 05-02:

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