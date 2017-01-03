29 декабря Николай Скидан вышел из мозырского ночного клуба «NumberOne» в районе 21-22 часов. С тех пор о местонахождении парня ничего неизвестно.

Николай Скидан был одет в серую спортивную мастерку, зимние черные кроссовки Adidas, черную болоневую куртку, светло-синие джинсы и черную футболку с изображением орла.

На вид парню 18-20 лет, телосложение худощавое, рост 165-170 сантиметров, волосы рыжие, глаза зеленые. Особые приметы: на левой руке на одном из пальцев татуировка в виде пяти точек.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая, просят сообщить по телефонам: 102, 8 0232 704128, +375295348975, +375292394310, +375292321111.



