Мозырянин Дмитрий опротестовал в Гомельском областном суде штраф, который ему дала ГАИ. Мужчина ехал в качестве пассажира в своей Ford Galaxy, за рулем в это время был его друг, которого остановила ГАИ. В результате Дмитрий — владелец машины — получил штраф как пешеход за то, что был без фликера.

Напомним, вечером 11 июня в Мозыре компания друзей возвращалась из кафе домой на Ford Galaxy, принадлежащем Дмитрию. За рулем авто был непьющий товарищ автовладельца, хозяин машины сидел на пассажирском месте. На железнодорожном переезде машину остановила милиция — кто-то сообщил, что за рулем пьяный водитель. Пока шла проверка Ford стоял на рельсах, что очень тревожило ее хозяина — «вдруг появится поезд». Мужчина просил милиционеров отогнать машину, но получил ответ: «Не мешайте работать и отойдите на обочину», а потом составили на Дмитрия протокол за то, что он пьяный шел без фликера, и оштрафовали на 3 б.в. (63 рубля).

Мужчина с наказанием не согласился, штраф не оплачивал, а начал жаловаться в Мозырский РОВД, УГАИ Гомеля, прокуратуру Мозырского района и даже довел дело до суда. Из всех инстанций сообщали, что действия ГАИ законны. Дмитрий пошел дальше и подал заявление в Гомельский областной суд.

На первое заседание, состоявшееся 15 ноября в суде Гомельской области, владелец Ford приехал вместе со своими свидетелями. Судья сообщил, что хочет ознакомиться с материалами дела, но на это уйдет какое-то время — документы находятся в Мозыре.

Прошло больше месяца, а на второе заседание Дмитрия все не вызывали. Незадолго до Нового года суд прислал постановление по иску, которое было принято заочно.

В документе сказано, что в виду неправильного применения норм, устанавливающих административную ответственность, постановление, которое вынесла ГАИ Мозыря в отношении Дмитрия, подлежит отмене. ГАИ не приняла во внимание, что определение «пешеход», согласно ПДД, трактуется как лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства. В то время как Дмитрий участвовал в дорожном движении как пассажир — ехал на машине. Согласно определению, пассажир — это лицо, которое может входить (садиться) или выходить (высаживаться) из транспортного средства, что и делал Дмитрий в период проверки водителя машины Госавтоинспекцией. Перемещения мужчины на незначительное расстояние (между своим и автомобилем ГАИ) не дает оснований считать его самостоятельным участником движения — пешеходом.

В связи с этим постановление начальника ОГАИ Мозырского РОВД и судьи Мозырского района в отношении Дмитрия было прекращено, а дело закрыто.









Фото постановления предоставлено Дмитрием

— Я очень рад, что у меня получилось добиться справедливости. Хотя, признаюсь, когда получал отказы от правоохранителей и суда Мозыря, опускались руки, — рассказал AUTO.TUT.BY Дмитрий. — К сожалению, в постановлении Гомельского областного суда ничего не сказано про действия ГАИ: почему они производили проверку, когда машина стояла прямо на рельсах? По-моему, это создание аварийно-опасной ситуации. Надеюсь, в ГАИ обсудят этот случай со своими сотрудниками и такие истории не повторятся.

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