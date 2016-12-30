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  • В Мозыре на пожаре спасли женщину и эвакуировали 15 человек

В Мозыре на пожаре спасли женщину и эвакуировали 15 человек

  • 30.12.2016, 14:20, просмотры: 422, gomel.today 0

Этой ночью без пятнадцати час мозырские борцы с огнем получили вызов на пожар в пятиэтажке по улице Пролетарской.

На втором этаже многоквартирного дома спасатели провели разведку и обнаружили у входа в комнату 39-летнюю владелицу квартиры. Пострадавшую женщину с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали. На этажах выше провели эвакуацию пятнадцати человек, сообщает Гомельское ОУМЧС.

Безработная женщина проживает одна, со слов соседей характеризуется посредственно.

Пламя уничтожило имущество в комнате, стены и потолок закоптились. Предполагается, что причина пожара — неосторожность во время курения.


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Места: Мозырь (1536)

Метки: Происшествия (9941), Область (3692)

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