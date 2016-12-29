Несколько дней назад мы уже публиковали материал о борьбе жителей нескольких улиц Мозыря против уплотнительной застройки. История получила продолжение — протестующие жители встретились с руководством города.

Жители улиц Пролетарская, Нежнова, переулка Первомайский против строительства 11-этажного 40-квартирного дома рядом со своими домами, пишет сайт «Гомельская Вясна».

26 декабря состоялась встреча руководства города, главы райисполкома Алена Павлечко, заместителя председателя Сергея Дылюка, а также посланниками отдела архитектуры Гомельского облисполкома с представителями жителей этих улиц.

Перед встречей в райисполкоме на место строительства приезжали местные руководители силовых структур.

«Представиться публично, назвать свои должности и фамилии гражданам отказались (начальник Мозырского РОВД Гончаров с заместителем). Граждане ознакомили их со своими претензиями, документами, которые, по их мнению, противоречат действующему законодательству. Потом на строительную площадку наведывались заместитель председателя райисполкома С. Дылюк с остальными представителями райисполкома, УКСа, „Полесьепроект“ и другими», — рассказывает лидер инициативы «Будзьма разам» Владимир Телепун.

Попытки строительства дома на этой площадке имеют уже 20-летнюю историю. Жители этих домов еще помнят, что им пришлось обращаться к Вячеславу Кебичу чтобы остановить строительства в 90-х гг. И их требования тогда были исполнены. Потом были жалобы Владимиру Дворнику (когда он был председателем Мозырского райисполкома, ныне — председатель Гомельского облисполкома). Тогда строительство также было остановлено. И вот в конце 2016 г. Ситуация снова обострилась. Протестующие жители весьма решительно настроены отбить очередную атаку на их зеленую зону и детскую площадку.

На встрече в райисполкоме чиновники показали протестующим горожанам более 500 подписей мозырян ЗА строительство этого дома. Однако жители улиц уверены, что подписи собирались в срочном порядке на предприятиях у граждан, которые ничего про проблемы с этим домом не знают и никакого отношения к нему не имеют.

«Мы имели еще месяц назад анонимную информацию о том, что, например, сотрудникам УКСа предлагают подписать ведомость, где они высказываются за строительство дома и при этом они не имеют никакого отношения к нашему двору и поблизости не живут. Вот такие это подписи. Я очень сомневаюсь, что их следует принимать во внимание, потому что это не было свободное волеизъявление жителей Мозыря», — говорит Лариса Боханка, одна из защитниц площадки.





Протестующие граждане ранее предоставили в райисполком и прокуратуру более 400 подписей именно жителей этих улиц, которых проблема строительства затрагивает напрямую, где они высказываются категорически против многоэтажки.

«Надо отметить, что руководители учреждений Мозырского УКСа, „Полесьепроект“ очень неуважительно, даже издевательски и цинично относились к вопросам жителей и к их предложениям, — замечает правозащитник Владимир Телепун. — Были нарушены многие процедурные моменты в ответах на запросы граждан. Ответы предоставлены с нарушением сроков, не по существу, одним словом — отписки. И, кажется, они не ждали такой настойчивости и компетентности по отстаиванию своих прав от граждан».

Руководство города взяло время на изучение вопросов граждан, проверки некоторых законодательных актов и подготовки ответа.



