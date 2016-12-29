В номере за 26 ноября газета Мозырского райисполкома «Жыццё Палесся» напечатала статью автора Натальи Каноплич «До сих пор снится родной дом...» Материал был выдержан в стилистике российской пропаганды.





Уже в первом предложении было написано: «Когда 9 мая 2014 года в ходе карательной операции украинской армией в Мариуполе были расстреляны мирные граждане, пришедшие на праздничную демонстрацию, чтобы отметить очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Александр и Юлия Пырко приняли решение покинуть свой город ради спокойствия, мира и своих будущих детей».

На эту публикацию обратил внимание активист ОГП из Калинковичей Денис Рябенок. «Некая Наталья Каноплич из мозырской газеты "Жыццё Палесся". Для нее украинские солдаты, которые борются за свое государство против бандитов и террористов, — это каратели, которые ездят на БТРах по Мариуполю и расстреливают из пулеметов мирных жителей, вышедших праздновать 9 Мая. Читаешь ее опус и складывается впечатление, что украинцы — это кровожадные нелюди, цель которых — убивать, жечь и бомбить, что они захватчики и оккупанты (в своем же государстве!), от которых надо спасаться в мирной и спокойной Беларуси», — считает Рябенок.

Он специально съездил в Мозырь, чтобы написать жалобу в районку. На днях же получил ответ, в котором редакция извиняется за допущенную ошибку.





«НН» позвонила в Мозырь редактору «Жыцця Палесся» Ларисе Черной с просьбой прокомментировать ситуацию. Лариса Петровна заверила, что с журналисткой проведена профилактическая беседа, ей вынесен выговор, а также ее лишили премии. «Ошибка была, мы на первой полосе принесли извинения и уточнения», — сказала Лариса Черная.

Примечательно, что статья написана под эгидой Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев. «Жыццё Палесся» выиграло республиканский конкурс на освещение этой темы, всего в серии должно выйти восемь репортажей. По словам Ларисы Черной, никаких претензий со стороны ООН к публикации не было.

«Надеюсь, и редакция, и особенно журналистка Наталья Каноплич поймут, что, публикуя информацию о событиях в Украине, следует придерживаться норм профессиональной этики, а не распространять через белорусские СМИ безумные мифы и откровенную ложь российской пропаганды. И нам ни в коем случае нельзя оставлять без внимания такие случаи», — полагает Денис Рябенок.