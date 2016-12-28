В Беларуси вынесен очередной смертный приговор. 39-летний житель Мозыря Кирилл Казачек признан виновным в убийстве собственных детей и приговорен к исключительной высшей мере наказания.

Приговор был оглашен в среду, 28 декабря, на выездном заседании Гомельского областного суда в Мозыре. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, пишет БелаПАН.

Убийство девятилетней Киры и 17-летнего Влада произошло 31 января 2016 года. По подозрению в убийстве был задержан их отец, который сам сообщил в милицию о преступлении.

После убийства Кирилл Казачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив.

Долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле.

Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем повторно заключили брак) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.

Потерпевшая по данному делу — мать убитых детей Анастасия — до вынесения приговора в разговоре с журналистами высказалась за пожизненное заключение бывшему супругу. По ее словам, в ходе судебных слушаний он не раскаивался, не просил прощения и не признавал своей вины.

Комментируя приговор суда, женщина напомнила, что хотела бы пожизненного заключения Казачеку, но потом добавила: «Может, так даже лучше».





В последнем слове обвиняемый обратился к жене со словами: «Ты самая лучшая женщина в мире, береги себя».

Расстрельный приговор он выслушал спокойно, без внешних эмоций, держась двумя руками за прутья клетки.

75-летняя мать обвиняемого назвала приговор неправильным. «Может, он и виноват, но человека заставили, довели до такой степени», — сказала она.

Женщина рассказала, что месяц назад похоронила мужа, и добавила: «Скорее бы мне уже туда, раз вся семья погибла».

Она негативно высказалась в адрес бывшей невестки, отметив, что она «чего хотела, того добилась».

Как сообщил БелаПАН адвокат Казачека, его подзащитный намерен обжаловать приговор.

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