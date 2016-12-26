Мозырский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь возбудил уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом.

— Авария произошла 23 декабря в 18.50, — рассказал «ПСГ» начальник райотдела СК Андрей Гриб. — Житель города Калинковичи, 1979 г.р., на автомобиле Mersedes двигался со стороны улицы Ленинской к улице Ульяновской, и сбил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Известно, что погибший пенсионер — житель Мозыря, ему был 61 год. Водитель автомобиля — таксист, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Наезд был совершен в темное время суток. На момент аварии данный участок дороги уличными фонарями не освещался. Почему? Ответ, скорее всего, будет дан при расследовании уголовного дела.

Были ли на мужчине светоотражающие элементы, какова была скорость машины и другие обстоятельства происшествия станут после проведения соответствующих следственных мероприятий и экспертиз, уточнили в Мозырском РОСК.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса РБ. Ее санкции предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.