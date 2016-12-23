В Мозыре продолжаются протесты жителей многоэтажек на улицах Пролетарская, Нежнова и Первомайском переулке против строительства одиннадцатиэтажного дома в их совместном дворе.

Активисты продолжают обращаться в различные инстанции: в местный райисполком, прокуратуру, санстанцию, облисполком и милицию. Жители убеждены, что оформление документов на предстоящую стройку произошло с грубыми нарушениями закона и просят возбудить по этому факту уголовное дело.

Губернатор Дворник во время прямой линии с жителями пообещал, что будет сформирована комиссия из представителей облисполкома, райисполкома и местных жителей, чтобы всесторонне разобраться в деле.

Но пока чиновники рассматривают обращения и жалобы, жители ежедневно стоят под воротами стройки и не пускают на площадку технику. Десятки активистов с утра и до ночи стоят на добровольной страже и готовы лечь под колеса самосвала или экскаватора, но не допустить уничтожения детской площадки и зоны отдыха в своем дворе.

На месте событий побывала корреспондент сайта «Гомельская весна» Лариса Щирякова.









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