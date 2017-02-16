В Лельчицком районе перевозчик наркосырья убегал от милиции и потерял паспорт

Криминальный инцидент с курьезным оттенком произошел в Лельчицком районе.

Автомобиль марки «ВАЗ-21063» оперативники Лельчицкого РОВД задержали поздним вечером 11 февраля. В багажнике транспортного средства милиционеров ждал «сюрприз» — 5 мешков с семенами мака, общим весом порядка 100 кг.





— Водитель автомобиля — 32-летний житель соседнего города Житковичи — попытался скрыться, — рассказал «ПСГ» врио начальника Лельчицкого райотдела милиции Владимир Савченко. — Однако по пути беглец потерял собственный паспорт.

Разыскать перевозчика наркосырья уже труда не составило. К слову, в том, что в багажника «ВАЗа» был не просто пищевой мак, правоохранители не сомневаются: проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые семена содержат примесь опасного наркотического средства — маковой соломы.





Лельчицким районным отделом Следственного комитета РБ по данному факту возбуждено уголовное дело. Незаконное хранение и перевозка наркотических средств согласно санкциям ст.328 УК могут быть наказаны пятью годами лишения свободы.