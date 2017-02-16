В Лельчицком районе перевозчик наркосырья убегал от милиции и потерял паспорт

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  • 16 февраля 2017, 13:35
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Криминальный инцидент с курьезным оттенком произошел в Лельчицком районе.

Автомобиль марки «ВАЗ-21063» оперативники Лельчицкого РОВД задержали поздним вечером 11 февраля. В багажнике транспортного средства милиционеров ждал «сюрприз» — 5 мешков с семенами мака, общим весом порядка 100 кг.


— Водитель автомобиля — 32-летний житель соседнего города Житковичи — попытался скрыться, — рассказал «ПСГ» врио начальника Лельчицкого райотдела милиции Владимир Савченко. — Однако по пути беглец потерял собственный паспорт.

Разыскать перевозчика наркосырья уже труда не составило. К слову, в том, что в багажника «ВАЗа» был не просто пищевой мак, правоохранители не сомневаются: проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые семена содержат примесь опасного наркотического средства — маковой соломы.


Лельчицким районным отделом Следственного комитета РБ по данному факту возбуждено уголовное дело. Незаконное хранение и перевозка наркотических средств согласно санкциям ст.328 УК могут быть наказаны пятью годами лишения свободы.


Екатерина Юрченко, Полесье своими глазами

Места: Лельчицы (170), Житковичи (285)

Метки: Криминал (7608), Область (3849)

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