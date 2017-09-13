Окнаград 13/09 - 19/09:
Епрофи 11/09 - 17/09:

Под Калинковичами после лобового столкновения с Audi сгорел Volkswagen, есть пострадавшие

  • 13 сентября 2017, 16:32
  • 1206
  • 0



ДТП случилось 13 сентября, около 05.30, на трассе М10 Гомель — Кобрин вблизи деревни Ветельская Калинковичского района, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области. Предварительно, пострадали два человека.

Сообщается, что Volkswagen Golf лоб в лоб столкнулся с Audi, после чего загорелся. Пожар ликвидировали спасатели. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили два человека.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.



TUT.BY
KSK 13/09 - 13/09:

Места: Калинковичи (402)

Метки: Авто (4397), Область (4499), Происшествия (10820)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элемент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое