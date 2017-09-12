«У всех маленькие дети». Земляки погибших в ДТП под Смоленском жителей Калинковичского района рассказали, зачем мужчины ездили в Москву

7 сентября в Гагаринском районе Смоленской области произошло страшное ДТП, в котором погибли пятеро белорусов, возвращавшихся в Беларусь с работы.

AUTO.TUT.BY отыскал земляков погибших мужчин, которые рассказали корреспонденту о том, какими были эти люди и зачем они ездили в Россию.





Напомним, авария произошла около полуночи на 182-м километре трассы Москва — Минск, возле деревни Сверчково Гагаринского района.

В направлении Москвы двигался грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки щебня, в него сзади въехала фура MAN, после чего ее вынесло на встречную полосу. Там MAN врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором ехали 8 белорусов.





В результате ДТП пять пассажиров Mercedes Sprinter погибли на месте происшествия, все они граждане Беларуси (жители Бобруйска, Калинковичей и Калинковичского района). Три человека получили травмы: в больницу попали водитель одного из грузовиков, а также два белоруса — 29-летний водитель и пассажир микроавтобуса. Еще один белорус, пассажир микроавтобуса, не пострадал. Пострадавших доставили в хирургическое отделение Гагаринской центральной районной больницы, их жизни вне опасности.

В МИД Беларуси заявили, что родственникам погибших будет оказана помощь для того, чтобы перевезти тела погибших на родину.





В межмуниципальном отделе МВД России «Гагаринский», который сейчас занимается делом о ДТП, AUTO.TUT.BY сказали, что водители всех автомобилей, попавших в аварию, были трезвыми. Также следователи выяснили, что «водитель грузовика, который перевозил щебень, не виноват — он не выезжал на встречку». В настоящее время родственники погибших прибыли в Гагарин на процедуру опознания, после чего погибших доставят в Беларусь для погребения.

«Они ехали с хорошим настроением и деньгами к женам и детям»

Земляки погибших рассказали корреспонденту, что все мужчины, которые ехали в Mercedes Sprinter, были давно знакомы, они уже не первый раз ездили в Москву на заработки, где трудились на строительном объекте. В этот раз они возвращались на двух микроавтобусах и ДТП произошло на глазах у пассажиров второго автомобиля.

— За рулем был 29-летний Александр, Mercedes Sprinter — это его личная машина. Несмотря на то что ребята были из разных населенных пунктов, они все дружили и несколько лет ездили работать в Россию, — рассказала землячка погибших белорусов. — Уже известно, что минут за 15 до аварии ребята останавливались, чтобы поужинать, поэтому они были не сонные и уставшие. Наоборот, с хорошим настроением и деньгами возвращались домой, к своим женам и детям. А ездили они туда на работу, потому что только в России можно нормальные деньги заработать, ведь им надо было обеспечивать семьи — у всех маленькие дети, кто-то купил жилье и делал ремонт. А вон как пролучилось: пять смертей... Трое ребят все еще в больнице, Александру, возможно будут делать операцию...

Двое из погибших: 53-летний Николай Б. и 31-летний Александр З. — уроженцы деревни Холодники Калинковичского района.





— Деревня эта маленькая — около 200 домов, все мы друг друга знаем, живем, как одна семья. Поэтому гибель наших земляков — это ужас, все мы в шоке сейчас. Николай и Александр были очень хорошие, положительные, непьющие, — рассказали в Домановичском сельсовете, на территории которого находится деревня Холодники. — Про Александра много сказать не можем, он хоть и родился в нашей деревне, но потом уехал в Калинковичи, женился, у него есть дети. А вот про Николая знаем больше — он раньше работал главным инженером в колхозе имени Кутузова.

Коллеги Николая рассказали, что человек он был ответственный, жаль такого было отпускать из хозяйства.

— Не захотел он продлевать контакт. Зарплаты небольшие — не те деньги, за которые хочется так работать. А в Москву на заработки Николай ездил уже давно — лет семь. Потом и Александр начал ездить с ним — отец Саши и погибший Николай очень дружили.

«Хотел жениться и собирал деньги на свадьбу...»

Самый молодой погибший в аварии — 25-летний Максим К. из деревни Липов. Парень раньше уже несколько раз ездил в Москву.





— Разве у нас можно хорошо заработать? Так вот молодежь в Москву и ездит, хоть копейка какая будет. Девушка у Максима была, они пожениться собирались, вот, наверное, на свадьбу деньги и собирал... — рассказали в Липовской средней школе, которую окончил Максим. — Страшно... Знаю, что вслед за микроавтобусом, в котором ехал Максим, ехала еще одна машина, там был дядька парня, на его глазах все это и произошло...

«Не мог найти работу дома»

Среди погибших два бобруйчанина — 28-летний Роман С. и 29-летний Сергей Ф.

— С Романом я учился в одной школе. Он был очень спокойный, уравновешенный и добрый человек. Я после школы уехал жить в Гомель, поэтому последнее время мы виделись редко. Мои родители с его родителями в дружеских отношениях, часто ездят к друг другу в гости. Роман недавно женился, у пары родился ребенок...





— Сергей давно работал в России, это был его единственный заработок, долго не мог найти работу дома, поэтому стал ездить. Три года назад он женился, сыну 3 годика скоро исполнится, жена еще в декрете. Жили они на съемной квартире, поэтому деньги очень нужны были, — рассказала знакомая погибшего бобруйчанина Сергея. — Парень хороший был, без вредных привычек, любил очень семью и работал на износ, старался чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Земляки погибших сообщили AUTO.TUT.BY, что вечером 7 сентября их родственники отправились в Гагарин.

— Не знаем, звонил ли кто-то семьям погибших, чтобы оказать помощь, как это сообщали в СМИ, но родственники весь день сами бегали и искали машины для того, чтобы привезти тела в Беларусь. Вся молодежь пришла на помощь и нашли пять бусов. Вроде как на субботу назначены похороны...

— От знакомых, которые поехали за телами мы узнали, что с разбитого буса посторонние люди сняли колеса и разбирали вещи, брали все, кто что хотел, и их не интересовало, что владельцев нет в живых, — сообщила сегодня утром последние вести из России знакомая погибших.