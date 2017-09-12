Детёныш косули забрёл на продбазу — его с трудом вывезли в лес на свободу

В Калинковичах сеголеток косули европейской зашёл в гости к местному предпринимателю.

— Когда я его наконец поймал, козлёнок так кричал, что даже кровь у него из зубов выступила, — вспоминает Али Вахыбов. — Укусить ещё меня хотел. Но у меня есть опыт обращения с животными и сноровка.





По прикидкам главного лесничего ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» Александра Старовойтова, жеребёнку около четырёх месяцев, пишет lesgazeta.by.

Для владельца базы Саида Вахыбова дикие животные не в диковинку. Сюда часто залетают птицы. Если потом в силу каких-то причин они не могут улететь, их передают местным экологам. Но косуля забрела на базу впервые. На помощь пришли лесоводы.

Маленькая косуля тем временем сидела под яслями в загоне спокойно. Но лишь до тех пор, пока её не попытались вывести, чтобы посадить в автомобиль и отвезти в лес. Животное начало выкручиваться и жалобно кричать.

Снующие между группами домов стаи полудиких собак представляют вполне реальную угрозу для молодой косули. Поэтому её доставили в лесок на краю болота, в котором она могла бы укрыться и отойти от перенесённого стресса.

Когда животное выпустили, оно пару минут стояло неподвижно, будто ожидая какого-то подвоха. Потом она робко сделала несколько шагов, осмотрелась по сторонам и стремглав рванула в ближайшие кусты.