В Хойниках вора вычислили по ДНК

В Хойниках по отпечаткам пальцев и крови, оставленным на месте преступления, установлен мужчина, обвиняемый в похищении имущества местного жителя. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БелТА.

В Хойниках 16 сентября 2016 года из частного дома были похищены угловая шлифовальная машинка, электролобзик и шуруповерт. В отсутствие хозяев злоумышленник разбил кирпичом оконное стекло и проник в дом.

При осмотре домовладения были обнаружены два осколка разбитого стекла с кровью. Изъятые предметы направили для проведения исследований в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Образцы крови передали генетикам, которые выделили ДНК и установили, что геном принадлежит лицу мужского пола.

В дальнейшем при проведении дактилоскопической экспертизы на поверхности одного из осколков был выявлен след пальца руки. Эксперты проверили след по базе данных и установили, что он принадлежит 57-летнему местному жителю.

Для получения неоспоримых доказательств его причастности к краже, эксперт сравнил образцы крови, изъятые с места происшествия, и слюны матери подозреваемого. Экспертиза подтвердила, что образцы крови могли принадлежать биологическому сыну указанной женщины с вероятностью 99,9%.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Похищенные слесарные инструменты изъяли и возвратили потерпевшему. На основании собранных по делу доказательств жителю райцентра предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная с проникновением в жилище).