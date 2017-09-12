Житель Добруша создал автопирамиду: 70 пострадавших, 150 тысяч долларов ущерба

Географию регионов Беларуси можно изучать по уголовному делу, расследование которого завершила следственная группа управления Следственного комитета по Гомельской области. Не только крупные города, но и малые райцентры страны оказались включены в автомобильную и долговую пирамиду, созданную бывшим предпринимателем из Добруша. Более 70 пострадавших, около 300 тысяч рублей ущерба. Такими масштабными оказались «риски» отдельно взятого дела о мошенничестве.

Старшего следователя Дениса Коцура, возглавлявшего группу, застаю в трудах над последними штрихами. Перед ним высятся стопки из 35 томов, которые вскоре будут рассматриваться в суде. Расследование длилось больше полугода и затронуло самые разные уголки Беларуси — Гомель, Минск, Орша, Слуцк, Ивье, Марьина Горка... 54—летний добрушанин Виктор Д., ныне обвиняемый в особо крупном мошенничестве, за считанные годы гиперактивной деятельности исколесил едва ли не всю страну, повсеместно оставив обиженных людей. Старший следователь, подшивая очередной том, начинает издалека:

— Манипулировать доверием Виктор Д. начал еще в 2009 году, когда, будучи предпринимателем, занялся пассажирскими автоперевозками. Именно в это время он стал занимать у знакомых крупные суммы якобы под развитие бизнеса. На самом деле гасил кредиты, взятые на покупку автобусов. Предпринимательство свернул в 2014 году, технику продал, но людям долги так и не вернул. По этой части дела проходит около десяти потерпевших, а сумма ущерба превышает 82,7 тысячи рублей.

Кредиторы тогда вроде и грозились обратиться в органы. Но обвиняемый действовал грамотно: чуть погасит, пообещает, убедит. Знакомые верили, давали обратный ход. Однако на пользу Виктору Д. это не пошло. Спустя год после закрытия предпринимательства добрушанин взялся за еще более сомнительное дело. До него такую пирамиду с бэушными машинами не выстраивал никто. А расчет получился простой и удивительно действенный. О схеме рассказывает Денис Коцур:

— Обвиняемый находил в интернете объявления о продаже недорогих подержанных машин. Созванивался. Приезжал. И предлагал владельцу авто следующий вариант: готов взять машину, но денег сейчас нет, поэтому согласен нотариально оформить договор займа на сумму ее стоимости, которую вернет в указанный срок. Продавцы давали добро, а уже во время следствия в один голос говорили: фигурант производил хорошее впечатление, и сомнений в его порядочности не возникало. Кому—то обвиняемый давал задаток, кому—то потом переводил небольшие деньги. Но полностью не рассчитался ни с кем из клиентов, а по делу их проходит более 60. Сумма, которую он заработал таким образом, составила 212,8 тысячи рублей.





Что было на самом деле? На самом деле Виктор Д. тут же перепродавал свои приобретения скупщикам на рынках Минска. Каким именно? Классическое: «Не помню, не знаю». Деньги, которые выручал за четырехколесный товар, шли на жизнь и капельные расчеты с владельцами авто, когда те начинали требовать и напирать. К слову, одна из таких продавцов, возмущенная непорядочностью добрушанина, даже создала в интернете страничку обманутых...

Первые заявления на Виктора Д. поступили в прокуратуру Слуцкого района. Именно здесь и возбудили первые уголовные дела. С разницей в несколько дней возбудили дела в Гомеле. Их объединили, на выходе получив 17 эпизодов мошенничества. Реальный же круг обманутых добрушским дельцом очертился только благодаря основательной работе следственной группы областного УСК. Денис Коцур посвящает в тонкости:

— Многие из его клиентов, после того как истекал срок расчета за автомобиль, направляли договоры займа через суд в органы принудительного исполнения Добрушского района. Так вот каждое такое обращение во время следствия было проверено. В этом деле нам помогала милиция в самых разных регионах страны.

Фигурант по делу не признал своей вины в мошеннических манипуляциях. Мол, обычные риски бизнеса. Пусть и нелегального. Хотел рассчитаться, но не вышло. Тем временем все пазлы сложились в единую картину. Понятно не только кто, что и как. Следствию удалось гораздо большее — около 50 перепроданных машин найдены и теперь ждут судебного решения для возврата гражданам.