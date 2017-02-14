Погоня Добрушских правоохранителей за нелегальными перевозчиками металла закончилась аварией

Погоня за груженым металлоломом КамАЗом для экипажа УАЗа взвода охраны территорий радиационного загрязнения закончилась неудачей. Подробности «ралли» на трассе М-10 рассказал следователь Добрушского райотдела следственного комитета Андрей Кусенков.

— Остановить грузовик помешал сообщник нелегальных перевозчиков на легковом автомобиле, — говорит он. — Не обращая внимания на включенные проблесковые маячки милицейского авто, водитель «Субару» вклинился между участниками погони, всячески препятствуя их сближению. В итоге грузовому автомобилю удалось уйти от преследования.

Видеозапись, сделанная камерой мобильного телефона, больше напоминает хорошо срежиссированный голливудский фильм. Отчетливо видно, как «Субару» неоднократно подрезает милицейский автомобиль, притормаживает, не дает себя обогнать, создает аварийную обстановку. Запись длится всего три минуты. Мобильный телефон отключился после того, как УАЗ был буквально сброшен в кювет. Злоумышленник с места происшествия скрылся. К счастью, правоохранители серьезно не пострадали.

— Уже на следующий день по данному факту было возбуждено уголовное дело, — рассказывает Андрей Кусенков. — Лихача долго искать не пришлось: номер автомобиля четко «засветился» на кадрах. Сейчас ведется следствие. О мере ответственности могу сказать одно: за воспрепятствование законной деятельности сотрудников внутренних дел, попытку применения насилия в их отношении, угрозу их жизни и здоровью, законодательство предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Пока идет разбирательство, следственный комитет ищет очевидцев происшествия. Андрей Кусенков уверен: необычные гонки видели многие автомобилисты. Их свидетельства могут оказать помощь.