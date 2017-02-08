В Добруше из крана льется синяя вода, виновных не нашли

Жительница Добруша пожаловась в электронном обращении в редакцию «Добрушского края», что у нее из водопроводного крана течет ярко-синяя вода, а коммунальники в ответ только развели руками на вопросы происхождения такой окраски.
Журналист «районки» попытался найти причины того, что вода окрасилась. В водно-канализационном хозяйстве сообщили, что красителей в воду не добавлялось. В качестве предположения высказали идею, что причина во внутридомовой утечке. И посоветовали спросить у специалистов фарфорового завода, где был порыв водопровода.
На предприятии тоже не смогли ответить на вопросы о причинах окрашивания воды. Главный инженер завода усомнился, что отверстие в несколько спичечных головок на трубе, можно считать «порывом». Если бы вода после порыва и изменила цвет, то окрасилаьс бы в ржавый, но никак не в синий.
Специалисты из центра гигиены и эпидемиологии посетовали на то, что воду на анализ им некто не предоставил, да и жалоб на качество воды тоже не поступало.
Сейчас из краны у добрушанки течет вода обычного цвета.
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