Под Добрушем выехавший на встречку Ford столкнулся с микроавтобусом: водитель легковушки погиб

ДТП случилось 4 февраля, около 06.00, на трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин в Добрушском районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.





44-летний водитель Ford C-Max ехал по трассе со стороны границы России в направлении Гомеля. На 22 км дороги при выборе скорости мужчина не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением авто и столкнулся со встречным VW Caravelle.

В результате ДТП водитель Ford от полученных травм умер на месте происшествия, 50-летнюю пассажирку VW с травмами различной степени тяжести доставили в Добрушскую районную больницу.













Фото — Глаша Мурашкина