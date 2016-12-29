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  • Видеофакт: автолюбители Добруша сделали ёлку из машин

Видеофакт: автолюбители Добруша сделали ёлку из машин

  • 29.12.2016, 13:06, просмотры: 826, gomel.today 1

В Добруше автолюбители устроили флэшмоб и поздравили горожан с предстоящими новогодними праздниками.

Молодежное движение автолюбителей AutoAngels приготовило оригинальное поздравление: ребята устроили импровизированную ёлку из машин. После наступления темноты они украсили автоёлку огоньками-фарами и сняли её с квадрокоптера.

— Мы поздравляем всех с наступающим новым годом! Желаем в этом году крепкого здоровья, крепкого счастья, море любви, позитива, улыбок и пусть у вас в жизни все будет хорошо и замечательно! — обратился к горожанам Дед Мороз-автолюбитель.


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Места: Добруш (270)

Метки: Авто (3818), Область (3688)

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