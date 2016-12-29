В Добруше автолюбители устроили флэшмоб и поздравили горожан с предстоящими новогодними праздниками.

Молодежное движение автолюбителей AutoAngels приготовило оригинальное поздравление: ребята устроили импровизированную ёлку из машин. После наступления темноты они украсили автоёлку огоньками-фарами и сняли её с квадрокоптера.

— Мы поздравляем всех с наступающим новым годом! Желаем в этом году крепкого здоровья, крепкого счастья, море любви, позитива, улыбок и пусть у вас в жизни все будет хорошо и замечательно! — обратился к горожанам Дед Мороз-автолюбитель.