В Добрушском районе внуки, угрожая бабушке расправой ножом, похитили Br900, сообщила БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Екатерина Родионова.

Инцидент произошел вечером 25 декабря в поселке Вербов. Будучи нетрезвыми, неработающие молодые люди 1997 и 1993 года рождения, решили ограбить собственную бабушку, с которой проживали вместе. Угрожая ножом, они похитили у 76-летней женщины Br900.

По заявлению пенсионерки внуки были оперативно задержаны, похищенное изъято. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 (разбой) УК.