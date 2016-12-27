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  • В Добрушском районе пьяные внуки ограбили собственную бабушку, отняв у нее 900 рублей

В Добрушском районе пьяные внуки ограбили собственную бабушку, отняв у нее 900 рублей

  • 27.12.2016, 17:01, просмотры: 1551, Юлия Лысенко, БелТА 0

В Добрушском районе внуки, угрожая бабушке расправой ножом, похитили Br900, сообщила БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Екатерина Родионова.

Инцидент произошел вечером 25 декабря в поселке Вербов. Будучи нетрезвыми, неработающие молодые люди 1997 и 1993 года рождения, решили ограбить собственную бабушку, с которой проживали вместе. Угрожая ножом, они похитили у 76-летней женщины Br900.

По заявлению пенсионерки внуки были оперативно задержаны, похищенное изъято. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 (разбой) УК.


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