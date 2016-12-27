О происшествии 11 декабря по адресу Б.Хмельницкого, 5 в письме в редакцию сообщила читательница «Добрушского края».

Суть: батарея отопления не выдержала гидроудара и дала течь. Как стало известно, хозяйка квартиры самовольно установила несертифицированные батареи, рассчитанные на меньшее давление. В тот день женщина пришла домой за несколько минут до ЧП. Услышала шум воды... Ирина Леонидовна, так зовут хозяйку квартиры, где произошел порыв, до сих пор в подавленном состоянии. Говорит: сильно переживает и чувствует себя виноватой перед соседями. Понимает, придется оплачивать ущерб...

Фото Евгения Устинова



Но возникает второй вопрос. Почему после обращения граждан, образно говоря, черепашьими темпами добиралась к дому аварийная бригада коммунальщиков? Как пояснили жильцы дома, дозвониться до диспетчерской службы Добрушского коммунальника они некоторое время не могли. Никто не поднимал телефонную трубку. Так, по крайней мере, пишет Людмила. Пришлось, обратиться за помощью в РОЧС по телефону 112.

Спасатели сделали все возможное, чтобы помочь терпящим квартирное бедствие. Об этом в беседе с корреспондентом рассказал сотрудник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Медведев, который дежурил в тот день в отделе. По его словам, сообщить коммунальщикам об аварии удалось только после звонка ответственному дежурному по предприятию Станиславу Бурову.

Проблема сдвинулась с мертвой точки. Однако за это время горячая вода уже шла через потолки в нижних квартирах № 3 и № 4. В одной из них проживает 81-летняя Надежда Ластовка. У пожилой женщины случился нервный срыв, и все спасательные работы (вынос мебели, белья, ковров, бытовой техники, удаление воды с пола) легли на плечи соседей. Людмила, ее дочь, и муж-инвалид работали не покладая рук, пока из-за большой влажности в квартире не испытали на себе удары электрического тока. Благо подсобка, в которой установлены электрический счетчик, рубильник и запорная арматура, не была закрыта, как того требуют правила. В данном случае недоработка коммунальщиков упростила задачу жильцов. Электричество было отключено, дом погрузился во мрак.

А что же аварийная бригада? Долгое отсутствие специалисты объяснили тем, что устраняли аварию в Корме. Возможно. Но тут выяснилось, что перекрыть воду в подъезде они не могут: запорная арматура неисправна. Бригада спешно покинула дом, чтобы воспользоваться магистральной задвижкой, а горячая вода тем временем продолжала свой бег по стенам, потолкам и лестничным маршам дома.

Чтобы представить масштабы аварии, решил посетить владельцев подтопленных квартир, осмотреть результаты ЧП, выслушать потерпевших. Нужный дом долго искать не пришлось. И не только благодаря аншлагу, висящему на фасаде. Местонахождение выдавало огромное мокрое пятно между вторым и первым этажами. А вот и квартира № 3. Дверь открывает Надежда Владимировна. Несмотря на почтенный возраст и недавние неприятности, с улыбкой рассказывает о пережитых неприятных часах. Потолки и стены спальни сияют первозданной чистотой. Их покрытие безвозвратно испорченное водой, хозяйка решила снять. Пенсионерка не таит обиды на соседку с верхнего этажа. А коммунальщиков простить не может за длительное бездействие, справедливо замечая: подготовка к зиме проводилась ими поверхностно. В противном случае задвижки в доме находились бы рабочими.

Провожая меня, женщина предложила зайти в тепловой узел. Он по-прежнему не закрыт, хотя замок на дверной скобе. Здесь темно. Чтобы включить лампочку, нужно повернуть ее в патроне рукой...