Два друга — электрик, отец троих детей и ранее судимый за подобное преступление безработный — были задержаны еще в сентябре и вот 19 декабря на открытом судебном заседании были вынесены приговоры.

Как следует из материалов дела, еще в августе безработный, который всего полгода назад получил два года с отсрочкой наказания за хранение банки марихуаны на своем балконе, обнаружил дикорастущие посевы этого растения в деревне Огородня-Гомельская. Рассказал другу-электрику и сентябрьской ночью подсудимые отправились «собирать урожай».

Возвращаясь домой, друзья находились в состоянии наркотического опьянения, чем и привлекли внимание сотрудников Ветковского отделения ГАИ. Про три мешка груза на заднем сидении автомобиля сказали, что нарвали траву для кроликов. Уже позже Добрушская районная милиция установила, что в автомобиле находилось 53 килограмма конопли.

Как пишет «Добрушский край», подсудимые свою вину признали и надеялись на снисхождение Фемиды. Многодетный отец предоставил коллективное обращение от предприятия и даже положительные характеристики от соседей и воспитателей детского сада, но получил четыре года лишения свободы. Безработный инициатор поездки за «травой» осознал свою наркозависимость и выразил готовность работать с психологом и наркологом, чтобы от нее избавиться, однако в тюрьме он проведет пять лет. К этому сроку прибавится и непогашенная судимость.

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