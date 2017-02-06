«Пока не заплатишь, "Беларуса" тебе не видать»: житель Чечерского района, недовольный работодателем, за 600$ сдал рабочий трактор на металлолом

Директор частной фирмы, которая занимается заготовкой леса в Чечерском районе, взял на работу 42-летнего жителя д. Беляевка, заключил договор материальной ответственности и закрепил за трактором «МТЗ-80». Мужчина расчищал на нем дороги, оттаскивал бревна.

В начале февраля, после освоения очередной делянки, руководитель расплатился с трактористом и предложил оставить технику у того на постой. Вечером, за бутылкой спиртного, мужчина разоткровенничался с односельчанином. Мол, так и так, начальник платит мало, а я тружусь по-черному. Непорядок, хочу продать стального коня в Россию на металлолом. Собутыльник согласился с доводами друга и предложил показать дорогу до ближайшей российской деревни в километрах 25 от деревни, где можно быстро толкнуть товар.

На следующий день тракторист пригнал стального пахаря на российскую скупку металла. За трактор запросил 35000 местных рублей. Скупщик, осмотрев товар, удивился. Техника была на ходу, в хорошем состоянии. Но деньги всё же заплатил. На радостях продавец отправился домой раздавать долги и кутить. А покупатель, к слову, гражданин Беларуси и человек сознательный, позвонил в Чечерский РОВД, рассказал о странной покупке и предложил перегнать трактор обратно в синеокую. Милиционеры, поняв, что дело темное и действовать нужно оперативно, связались с коллегами из российской полиции, попросив проконтролировать ситуацию. Полицейские прибыли в деревню, нашли скупку и начался процесс возврата.

В это время директор лесозаготовительной фирмы приехал к трактористу звать на работу. «МТЗ-80» на подворье не было. Зато хозяин, изрядно принявший на грудь, сказал, что пока шеф не заплатит ему, «Беларуса» ему не видать. Руководитель не стал торговаться, а сразу обратился в милицию. К этому моменту трактор уже вернули в страну.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.211 УК Республики Беларусь, подозреваемый задержан. К слову, присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено, может грозить ему лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.