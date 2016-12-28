Сильные Новости

Наверх
  • Директор чечерского лицея обвиняется в хищении средств и фиктивном обучении учащихся

Директор чечерского лицея обвиняется в хищении средств и фиктивном обучении учащихся

Прокуратура Гомельской области 15 декабря возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Чечерского профессионального лицея.

Должностное лицо обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

— Согласно материалам дела, 48-летний руководитель давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся в группы, — сообщил заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры области Семен Федорченко. — Такие факты вскрылись по итогам вступительных кампаний 2014 и 2015 годов. На якобы обучение 39 учащихся тратились государственные деньги. Общая сумма неправомерно расходованных средств превысила 11 тысяч рублей.

В уголовном деле также фигурируют другие эпизоды противоправной деятельности директора, в том числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Обвиняемый находится под стражей, уточнили в прокуратуре области.


Читай gomel.today «ВКонтакте» vk.com/gomeltoday



Места: Чечерск (125)

Метки: Криминал (7437), Область (3681)

Комментарии правила
Рекомендуем




Самое читаемое

Новое в блогах


Самое обсуждаемое



Афиша Гомеля



Главное
Еще новости
Криминал
Еще новости
Политика
Еще новости
Авто
Еще новости
Происшествия
Еще новости
Экономика
Еще новости
Общество
Еще новости
Спорт
Еще новости