Фотофакт:братья из Брагина подозреваются в убийстве беременной лосихи

В Хойникском районе задержаны двое братьев из Брагина, которые подозреваются в незаконной охоте.

Как сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, вечером 7 февраля мужчины ехали на автомобиле «Ауди» по трассе Хойники — Речица, которая проходит через лесной массив, и мощным фонарем освещали прилегающие к обочине участки, пишут Naviny.by. Поскольку при себе они имели заряженное (к тому же, незарегистрированное) ружье, нетрудно предположить, что задержанные выслеживали дичь.





Кроме того, братьев подозревают еще и в незаконной добыче беременной самки лося — ее останки обнаружили 3 февраля недалеко от того места, где были задержаны вероятные браконьеры. По этому факту было возбуждено уголовное дело, в его рамках и велось наблюдение за подозреваемыми. Трассу Хойники — Речица патрулировали госинспекторы Мозырской межрайонной инспекции, сотрудники милиции и ГАИ, а задержанием руководил заместитель начальника Хойникского РОВД.





Сейчас охотники-нелегалы находятся в изоляторе. В их домах прошли обыски, при которых были обнаружены составные части еще нескольких незарегистрированных ружей. Один из братьев уже был судим за браконьерство.



